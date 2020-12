Rosina trovata morta in casa: la Procura ritira il nulla osta, rinviato il funerale (Di lunedì 28 dicembre 2020) MONTECASSIANO - Rosina Carsetti trovata morta in casa, rinviati i funerali dopo che la Procura 'ha comunicato al Comune la revoca del nullaosta'. Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 28 dicembre 2020) MONTECASSIANO -Carsettiin, rinviati i funerali dopo che la'ha comunicato al Comune la revoca del'.

LuciaLaVita1 : RT @lando16856: Rosina Cassetti, l’anziana trovata morta si era rivolta al Centro antiviolenza di Macerata. “I familiari indagati per omici… - lando16856 : Rosina Cassetti, l’anziana trovata morta si era rivolta al Centro antiviolenza di Macerata. “I familiari indagati p… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: GIALLO NATALE – ROSINA CASSETTI, LA 78ENNE TROVATA MORTA IN CASA A MACERATA, SAREBBE STATA SOFFOCATA - GHERARDIMAURO1 : RT @_DAGOSPIA_: GIALLO NATALE – ROSINA CASSETTI, LA 78ENNE TROVATA MORTA IN CASA A MACERATA, SAREBBE STATA SOFFOCATA - _DAGOSPIA_ : GIALLO NATALE – ROSINA CASSETTI, LA 78ENNE TROVATA MORTA IN CASA A MACERATA, SAREBBE STATA SOFFOCATA… -