Rosalinda sta male: chiede a Samantha di nominarla per lasciare il GF VIP 5 (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Io sto male, ho la tachicardia, non sono mai stata così, sono arrivata" queste le parole di Rosalinda Cannavò nella diretta del GF VIP 5 sul canale 55 del digitale terrestre. L'attrice siciliana confessa a Samantha di stare davvero molto male e di essere pronta a lasciare il gioco. Per questo motivo le ha chiesto di essere nominata: vuole tornare alla sua vita, vuole lasciare il reality. "Non è normale che stia così, mi stanno venendo questi attacchi, io non sono mai stata così, voglio uscire" ha detto Rosalinda. Samantha ha cercato però di farla ragionare dicendole che è anche normale avere un crollo visto che sta nella casa da oltre tre mesi. "Ne riparliamo più tardi, a me se mi chiedi di votarti mi togli anche da ...

