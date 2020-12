Rosalinda Cannavò, il fidanzato Giuliano rompe il silenzio su Instagram (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il fidanzato dell’attrice aveva momentaneamente abbandonato il social e ora torna a scrivere per dire come stanno le cose Giuliano ha rotto il silenzio e dal suo account Instagram svela come stanno veramente le cose: nessun regalo “consigliato dal GF Vip” e soprattutto tanto amore da dare alla sua Rosalinda di cui è “innamorato alla follia”. Il fidanzato dell’attrice Rosalinda Cannavò è stato assente dai social proprio per estraniarsi da chiacchiere non vere che riguardano il suo rapporto con Rosalinda. In una storia su Instagram, appare infatti un lungo post, dove il ragazzo ha scritto: “Eccomi, scusate! Da circa 3 settimane ho lasciato il mio profilo al mio migliore amico, perché tutte le cavolate che ho letto ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ildell’attrice aveva momentaneamente abbandonato il social e ora torna a scrivere per dire come stanno le coseha rotto ile dal suo accountsvela come stanno veramente le cose: nessun regalo “consigliato dal GF Vip” e soprattutto tanto amore da dare alla suadi cui è “innamorato alla follia”. Ildell’attriceè stato assente dai social proprio per estraniarsi da chiacchiere non vere che riguardano il suo rapporto con. In una storia su, appare infatti un lungo post, dove il ragazzo ha scritto: “Eccomi, scusate! Da circa 3 settimane ho lasciato il mio profilo al mio migliore amico, perché tutte le cavolate che ho letto ...

