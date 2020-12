Roma, proroga per i “buoni libro”: ecco fino a quando si può richiedere (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il comune di Roma Capitale informa che sono stati riaperti i termini per la domanda dei buoni libro per l’anno scolastico 2020/2021, che potranno essere richiesti fino al 20 gennaio 2021. prorogato anche il termine per la spendibilità, sia dei buoni libro che delle cedole librarie, per l’anno scolastico in corso, utilizzabili entro il 30 gennaio 2021 presso le librerie convenzionate con Roma Capitale. L’elenco delle librerie è disponibile sul portale di Roma Capitale alla pagina https://www.comune.Roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS701864 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il comune diCapitale informa che sono stati riaperti i termini per la domanda deiper l’anno scolastico 2020/2021, che potranno essere richiestial 20 gennaio 2021.to anche il termine per la spendibilità, sia deiche delle cedole librarie, per l’anno scolastico in corso, utilizzabili entro il 30 gennaio 2021 presso le librerie convenzionate conCapitale. L’elenco delle librerie è disponibile sul portale diCapitale alla pagina https://www.comune..it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS701864 su Il Corriere della Città.

Roma Nord, la nuova ordinanza di Virginia Raggi sul divieto di utilizzo dell'acqua, presenza di arsenico nell'acquedotto Arsial di Malborghetto.La sindaca di Roma Virginia Raggi ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il divieto di usare l'acqua proveniente dagli cquedotti Arsial di Malborghetto ...