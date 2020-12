Roma, Pastore ha rifiutato la buonuscita: vuole restare e ritagliarsi il suo spazio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da “Il Messaggero“, Javier Pastore non ha nessuna intenzione di lasciare la Roma. Il centrocampista argentino ha infatti rifiutato l’offerta dei giallorossi, desiderosi di liberarsi del suo ingaggio da 4,5 milioni a stagione, con la speranza di poter essere impiegato dal tecnico Fonseca nella seconda metà di stagione. Pastore, reduce da un lungo infortunio, vuole tornare in campo e giocarsi le sue carte con la maglia della Roma. Alla base della sua decisione, però, ci sarebbero inoltre le offerte poco soddisfacenti da parte di squadre di MLS o del Qatar. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da “Il Messaggero“, Javiernon ha nessuna intenzione di lasciare la. Il centrocampista argentino ha infattil’offerta dei giallorossi, desiderosi di liberarsi del suo ingaggio da 4,5 milioni a stagione, con la speranza di poter essere impiegato dal tecnico Fonseca nella seconda metà di stagione., reduce da un lungo infortunio,tornare in campo e giocarsi le sue carte con la maglia della. Alla base della sua decisione, però, ci sarebbero inoltre le offerte poco soddisfacenti da parte di squadre di MLS o del Qatar. SportFace.

