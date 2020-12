Roma, inseguimento da brividi: Alfa Giulietta della polizia alla caccia dei ladri sulla Lancia Delta rubata. Il video (Di lunedì 28 dicembre 2020) Due minuti di inseguimento mozzafiato tra le strade di Roma. Gli agenti della polizia, a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, hanno dato la caccia a uno o più ladri che fuggivano su una Lancia Delta integrale, di colore giallo, rubata. Nonostante l’abilità nella guida dei poliziotti, che durante l’inseguimento hanno allertato i colleghi per intervenire lungo il raccordo anulare, la differenza di potenza tra i due motori ha favorito i fuggitivi. Al momento non si hanno notizie su come sia finita l’operazione delle forze dell’ordine. video Youtube L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Due minuti dimozzafiato tra le strade di. Gli agenti, a bordo di un’Romeo, hanno dato laa uno o piùche fuggivano su unaintegrale, di colore giallo,. Nonostante l’abilità nella guida dei poliziotti, che durante l’hanno allertato i colleghi per intervenire lungo il raccordo anulare, la differenza di potenza tra i due motori ha favorito i fuggitivi. Al momento non si hanno notizie su come sia finita l’operazione delle forze dell’ordine.Youtube L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il calciomercato della Roma è ormai pronto ad aprirsi e la società giallorossa ha senz'altro delle priorità per rinforzare il suo organico.

ROMA – E' virale da qualche ora in rete il filmato girato a bordo di una Alfa Romeo Giulietta della Guardia di Finanza durante un inseguimento avvenuto sulle strade di Roma, fino al raccordo anulare.

