Roma e le teorie negazioniste di alcuni medici: ‘Il Covid non esiste’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Il Covid è un complotto, è un virus creato in laboratorio come arma biologica. E’ tutta colpa delle antenne 5G; quella che stiamo vivendo è una dittatura sanitaria” – sono queste tra le tante le teorie complottiste e negazioniste di chi proprio non riesce a vedere il Coronavirus come un ignobile virus che si è trascinato con sé tante vittime, e non solo in Italia. Leggi anche: Vaccino anti-Covid: il silenzio sul disaccordo dei lavoratori delle Rsa Di negazionisti in questi ultimi mesi ne abbiamo visti tanti: c’è chi non accetta di indossare la mascherina e chi continua a non credere a quella che è a tutti gli effetti una pandemia globale. Manifestazioni, proteste, veri e propri cortei di no vax, tutti al grido di “Noi non siamo negazionisti né terrapiattisti, siamo ‘risveglisti”. E tra i ‘risveglisti’ ci sono anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Ilè un complotto, è un virus creato in laboratorio come arma biologica. E’ tutta colpa delle antenne 5G; quella che stiamo vivendo è una dittatura sanitaria” – sono queste tra le tante lecomplottiste edi chi proprio non riesce a vedere il Coronavirus come un ignobile virus che si è trascinato con sé tante vittime, e non solo in Italia. Leggi anche: Vaccino anti-: il silenzio sul disaccordo dei lavoratori delle Rsa Di negazionisti in questi ultimi mesi ne abbiamo visti tanti: c’è chi non accetta di indossare la mascherina e chi continua a non credere a quella che è a tutti gli effetti una pandemia globale. Manifestazioni, proteste, veri e propri cortei di no vax, tutti al grido di “Noi non siamo negazionisti né terrapiattisti, siamo ‘risveglisti”. E tra i ‘risveglisti’ ci sono anche ...

