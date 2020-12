Roma: chiuso locale a piazza Bologna, simbolo della movida romana (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel corso del primo pomeriggio di oggi i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno notificato un provvedimento di sospensione dell’attività per 5 giorni ai gestori di un bar di piazza Bologna, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Il decreto di chiusura scaturisce a seguito delle diverse segnalazioni dei Carabinieri che hanno accertato, nei mesi scorsi, la presenza nel locale di numerosi soggetti con precedenti penali e di polizia, oltre al fatto che il bar è stato teatro di episodi di liti tra avventori e schiamazzi legati alla movida, con urla, musica ad alto volume e rumori molesti fino a tarda notte. Il locale, inoltre, per tali episodi era stato anche sanzionato dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli per aver violato le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel corso del primo pomeriggio di oggi i CarabinieriCompagniaParioli hanno notificato un provvedimento di sospensione dell’attività per 5 giorni ai gestori di un bar di, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Il decreto di chiusura scaturisce a seguito delle diverse segnalazioni dei Carabinieri che hanno accertato, nei mesi scorsi, la presenza neldi numerosi soggetti con precedenti penali e di polizia, oltre al fatto che il bar è stato teatro di episodi di liti tra avventori e schiamazzi legati alla, con urla, musica ad alto volume e rumori molesti fino a tarda notte. Il, inoltre, per tali episodi era stato anche sanzionato dai CarabinieriCompagniaParioli per aver violato le ...

