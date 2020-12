Roma. Avvicina un uomo e gli strappa dalle mani lo smartphone: arrestato 29enne straniero (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ha Avvicinato un uomo e gli ha strappato dalle mani lo smartphone, prima di darsi alla fuga. Tutta la scena è stata però vista da una pattuglia dei Carabinieri in transito nella vicina via Giolitti. E’ per questo I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato il ladro, un cittadino del Gambia di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti, per il reato di furto con strappo. I fatti L’uomo poco prima, ha Avvicinato un 45enne, diretto verso lo scalo ferroviario di Roma Termini e gli ha strappato dalle mani il telefono cellulare, per poi darsi alla fuga a piedi. La vittima nell’inseguirlo, ha attirato l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri, in transito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Hato une gli hatolo, prima di darsi alla fuga. Tutta la scena è stata però vista da una pattuglia dei Carabinieri in transito nella vicina via Giolitti. E’ per questo I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hannoil ladro, un cittadino del Gambia di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti, per il reato di furto con strappo. I fatti L’poco prima, hato un 45enne, diretto verso lo scalo ferroviario diTermini e gli hatoil telefono cellulare, per poi darsi alla fuga a piedi. La vittima nell’inseguirlo, ha attirato l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri, in transito ...

