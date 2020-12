Roma | aperta inchiesta su medici No-Vax | Anelli | “Esigua minoranza | ma rumorosa”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020)No-Vax:un’. La questione sull’obbligatorietà e sulla legittimità dei vaccini non è nuova, ma torna alla ribalta ora che un vaccino contro il Covid è stato trovato, e la popolazione è chiamata a usare questa arma. Da un lato, è forse comprensibile il riserbo di quei cittadini senza educazione scientifica. Lo scetticismo diventa però paradossale e particolarmente pericoloso quando a professarlo è un medico. L’Ordine diha aperto un’nei confronti di 13iscritti, come riporta Agi. Isottosono stati segnalati per aver espresso pubblicamente la loro contrarietà nei confronti dei vaccini. >> Vaccino Covid Pfizer, anziano muore dopo la somministrazione: istituita commissione ...