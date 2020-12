Roma, anziano scopre di avere il Covid e tenta il suicidio: è gravissimo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic – Un anziano di 84 anni affetto da Covid, la sera del 26 dicembre, ha tentato il suicidio. Accade in una villetta del quartiere Axa, a Roma. L’uomo sapeva di aver contratto il Covid e, forse per timore di essere ricoverato e di trascorrere gli ultimi mesi della sua vita in ospedale, lontano dalla famiglia e dagli affetti, ha cercato di togliersi la vita. L’anziano affetto da Covid Secondo Il Quotidiano del Lazio, la moglie dell’anziano che era in casa con lui ha sentito il corpo del marito cadere, ma non il suono del proiettile: l’uomo, infatti, ha tentato di uccidersi sparandosi. Quando lo ha trovato la moglie ha creduto ad una caduta accidentale perché era a terra riverso in una pozza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 dic – Undi 84 anni affetto da, la sera del 26 dicembre, hato il. Accade in una villetta del quartiere Axa, a. L’uomo sapeva di aver contratto ile, forse per timore di essere ricoverato e di trascorrere gli ultimi mesi della sua vita in ospedale, lontano dalla famiglia e dagli affetti, ha cercato di togliersi la vita. L’affetto daSecondo Il Quotidiano del Lazio, la moglie dell’che era in casa con lui ha sentito il corpo del marito cadere, ma non il suono del proiettile: l’uomo, infatti, hato di uccidersi sparandosi. Quando lo ha trovato la moglie ha creduto ad una caduta accidentale perché era a terra riverso in una pozza ...

