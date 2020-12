Roma: 84enne positivo al covid 19 si spara alla testa, gravissimo in ospedale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 2020 resterà nella storia come l’anno del visus, della pandemia che ha cambiato la vita di tutti. Purtroppo però questo funesto anno bisestile non è ancora finito e oggi da Roma arriva una bruttissima notizia. Un uomo, dopo aver scoperto di essere positivo al covid 19 ha tentato di togliersi la vita. Ci sono ancora pochissime informazioni sul caso ma, stando alle prime indagini svolte dalla Polizia, questa sarebbe la drammatica storia di un 84enne Romano. Al momento l’uomo è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale “Grassi” di Ostia. L’84enne è stato trovato nella sua abitazione ferito da un colpo di pistola alla testa questa mattina. Come detto in precedenza al momento la sola pista plausibile ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 2020 resterà nella storia come l’anno del visus, della pandemia che ha cambiato la vita di tutti. Purtroppo però questo funesto anno bisestile non è ancora finito e oggi daarriva una bruttissima notizia. Un uomo, dopo aver scoperto di essereal19 ha tentato di togliersi la vita. Ci sono ancora pochissime informazioni sul caso ma, stando alle prime indagini svolte dPolizia, questa sarebbe la drammatica storia di unno. Al momento l’uomo è ricoverato in gravissime condizioni all’“Grassi” di Ostia. L’è stato trovato nella sua abitazione ferito da un colpo di pistolaquesta mattina. Come detto in precedenza al momento la sola pista plausibile ...

