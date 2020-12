Roberto Farnesi confessa per la prima volta | “Periodo doloroso”

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il bel, per la, sulla sua vita privata, in un recente intervista. Lui è uno dei protagonisti della soap opera Il paradiso delle signore, stiamo parlando di. Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, sulla sua vita privata.per laL'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi confessa: “Periodo doloroso” - IlSegretoTvSoap : Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi: 'Stiamo vivendo un incubo ma siamo forti' -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Farnesi

Blasting News Italia

Dati che fanno ben sperare in vista di una possibile riconferma per la sesta stagione della soap opera con Roberto Farnesi. Nel dettaglio, le puntate de Il Paradiso delle signore in onda quest ...Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi confessa: “Periodo doloroso”. Il paradiso delle signore ha tenuto compagnia ai telespettatori di Rai1 anche ieri 25 dicembre, con un puntata in cui tutti i ...