Roberto Cota saluta la Lega e va in Forza Italia

Roberto Cota sceglie Forza Italia. Era uno dei volti più noti della prima Lega, pupillo di Umberto Bossi, e sotto il segno del Carroccio era diventato prima sindaco di Novara poi governatore del Piemonte. Ma ora il politico novarese è pronto a cambiare casacca. Dopo un periodo di stop infatti annuncia il suo ritorno in politica, ma non più nel partito ora di Salvini ma con Forza Italia.

L'ex governatore ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Sono da sempre un federalista moderato di centrodestra, quindi ritengo sia la mia collocazione naturale. Porterò un contributo intellettuale, senza pretese di incarichi" "Non ho abbandonato qualcosa, con il ..."

Piemonte, addio Lega: l'ex governatore Roberto Cota lascia il Carroccio e rientra in politica sotto le insegne di Forza Italia.

L'ex governatore del Piemonte, Roberto Cota, lascia la Lega, che ha guidato a livello regionale dal 2001 al 2016 ma di cui negli ultimi tempi aveva preso le distanze tanto da non rinnovare nell'ultimo ...

Piemonte, addio Lega: l'ex governatore Roberto Cota lascia il Carroccio e rientra in politica sotto le insegne di Forza Italia.L'ex governatore del Piemonte, Roberto Cota, lascia la Lega, che ha guidato a livello regionale dal 2001 al 2016 ma di cui negli ultimi tempi aveva preso le distanze tanto da non rinnovare nell'ultimo ...