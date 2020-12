Roberto Cota, ex governatore pupillo di Bossi, passa a Forza Italia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roberto Cota, leghista della prima ora pupillo di Umberto Bossi e presidente della Regione Piemonte dal 2010 al 2014, sceglie Forza Italia per tornare all’impegno politico. “Sono da sempre un federalista moderato di centrodestra, quindi ritengo sia la mia collocazione naturale”, spiega all’ANSA l’ex governatore, che assicura di voler dare al partito di Silvio Berlusconi “un contributo intellettuale”, senza pretese di incarichi. Per Forza Italia si tratta di un altro ‘acquisto’ di peso in vista delle scadenze elettorali dell’anno prossimo, quando l’esperienza e il peso di Cota potrebbero farsi sentire sul voto di Torino e, in particolare, di Novara, la sua città. “Non ho abbandonato qualcosa, con il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020), leghista della prima oradi Umbertoe presidente della Regione Piemonte dal 2010 al 2014, sceglieper tornare all’impegno politico. “Sono da sempre un federalista moderato di centrodestra, quindi ritengo sia la mia collocazione naturale”, spiega all’ANSA l’ex, che assicura di voler dare al partito di Silvio Berlusconi “un contributo intellettuale”, senza pretese di incarichi. Persi tratta di un altro ‘acquisto’ di peso in vista delle scadenze elettorali dell’anno prossimo, quando l’esperienza e il peso dipotrebbero farsi sentire sul voto di Torino e, in particolare, di Novara, la sua città. “Non ho abbandonato qualcosa, con il ...

Musso___ : A buttarsi su un ipotetico nuovo centro fetecchia sono ovviamente le fetecchie - HuffPostItalia : Roberto Cota, ex governatore pupillo di Bossi, passa a Forza Italia - IzzoEdo : RT @LaStampa: Roberto Cota sceglie Forza Italia: 'Il federalismo non è passato di moda' - LaStampa : Roberto Cota sceglie Forza Italia: 'Il federalismo non è passato di moda' - StampaNovara : L’ex governatore del Piemonte Roberto Cota torna in politica con Forza Italia -