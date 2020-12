Roberto Burioni: "Se non ci vacciniamo tutti, di moda resteranno morti, disastro economico, sociale e culturale" (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Ricordo che, se non ci vacciniamo tutti, quello che rimane di moda nel nostro illuminato Paese è il Covid-19 con morti e relativo disastro economico, sociale e culturale. Perché il coronavirus della Costituzione scritta bene se ne frega altamente”. Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, replicando a un post dell’avvocato e blogger Giulia Selvaggi: “Ricordo a tutti quelli che propongono di togliere il diritto di voto o il diritto di curarsi a chi decide di non vaccinarsi - è il testo del suo messaggio - che la Costituzione è stata scritta bene proprio per evitare che tali sciocchezze potessero tornare di moda”. Ricordo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Ricordo che, se non ci, quello che rimane dinel nostro illuminato Paese è il Covid-19 cone relativo. Perché il coronavirus della Costituzione scritta bene se ne frega altamente”. Così su Twitter il virologo, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, replicando a un post dell’avvocato e blogger Giulia Selvaggi: “Ricordo aquelli che propongono di togliere il diritto di voto o il diritto di curarsi a chi decide di non vaccinarsi - è il testo del suo messaggio - che la Costituzione è stata scritta bene proprio per evitare che tali sciocchezze potessero tornare di”. Ricordo ...

