Ritorno a scuola, presidi e sindacati Lazio: no alle lezioni fino alle 18 senza pranzo (Di lunedì 28 dicembre 2020) "L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha inopinatamente pubblicato alla vigilia di Natale la nota n. 39279, con la quale, in esito ai tavoli di coordinamento istituiti presso le prefetture del Lazio, si dettano istruzioni per il riavvio dell'attività didattica in presenza, a partire dal 7 gennaio 2021" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) "L'Ufficio Scolastico Regionale per ilha inopinatamente pubblicato alla vigilia di Natale la nota n. 39279, con la quale, in esito ai tavoli di coordinamento istituiti presso le prefetture del, si dettano istruzioni per il riavvio dell'attività didattica in pre, a partire dal 7 gennaio 2021" L'articolo .

CalabriaTw : L'unica certezza sul ritorno a #scuola dei nostri ragazzi? È che manca una settimana al ritorno in aula e non c’è u… - InfoCilentoWeb : #Scuola in #Campania: ritorno a tappe fino al 25 gennaio - AndreA6410180 : #leredita di fronte a tanta ignoranza ci vorrebbe ritorno a scuola obbligatorio - GuidoneLuigi : RT @huddlemag: Il 2020 di T. Heinicke - Backup QB dei St L.B. (XLF), zero games. - Ritorno a scuola per terminare gli studi - Chiamata d… - Notiziedi_it : Covid in Campania, le date del ritorno a scuola: ogni lunedì nuove classi in presenza -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Ritorno a scuola il 7 gennaio, Pacifico (Anief): contagi oggi ancora troppo alti, si decida tra una settimana Orizzonte Scuola Atletico Vomano, bilancio di fine anno positivo

Infatti, a seguito della prima chiusura di marzo 2020 l'Atletica Vomano, A.S.C. (Attività sportive confederate) Teramo, il consultorio familiare di Silvi - ...

Scuola in Campania: ritorno a tappe fino al 25 gennaio

“Il 7 gennaio riprenderemo con le prime e le seconde elementari, poi valuteremo la curva dei contagi, ricominceremo lo screening degli alunni e avvieremo una riapertura graduale”. Così Lucia Fortini, ...

Infatti, a seguito della prima chiusura di marzo 2020 l'Atletica Vomano, A.S.C. (Attività sportive confederate) Teramo, il consultorio familiare di Silvi - ...“Il 7 gennaio riprenderemo con le prime e le seconde elementari, poi valuteremo la curva dei contagi, ricominceremo lo screening degli alunni e avvieremo una riapertura graduale”. Così Lucia Fortini, ...