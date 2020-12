Rinnovo Gattuso, c’è già l’accordo: si va verso la firma (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Rinnovo di Gennaro Gattuso è argomento caldo in casa Napoli, tra lui e De Laurentiis sembra ci sia già un accordo verbale per andare avanti insieme. In casa Napoli tiene banco ormai da diverse settimane il tema del Rinnovo di Gennaro Gattuso. Il problema all’occhio che ha colpito il tecnico, al momento, resta la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ildi Gennaroè argomento caldo in casa Napoli, tra lui e De Laurentiis sembra ci sia già un accordo verbale per andare avanti insieme. In casa Napoli tiene banco ormai da diverse settimane il tema deldi Gennaro. Il problema all’occhio che ha colpito il tecnico, al momento, resta la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

