Rinnovo Calhanoglu | il turco vuole 5 milioni | il club ne offre 3 | 5 Intesa a metà strada?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020): continua a tenere banco in casa Milan ildel giocatore. Ecco le ultime novità C’è stato un momento in cui pareva che Hakane il Milan fossero destinati ai saluti. Poi le parti si sono riaggiornate e, dopo l’ultimo incontro a Casa Milan che risale adicembre, ha iniziato a filtrare un cautissimo ottimismo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ile l’agente del numero 10, Gordon Stipic, si sono ritrovati distanti, ma non in termini irrecuperabili. Tradotto: l’offerta che il Milan aveva messo sul piatto era di 3,5netti a stagione (attualmente Hakan ne percepisce 2,5), mentre l’ultima controproposta parla di 5 più bonus. Possibile, come (quasi) sempre avviene in questi casi, che la fumata ...