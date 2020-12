Rihanna | è amore con Asap Rocky | Natale romantico a Barbados

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Una romantica passeggiata lungo il molo per celebrare un Natale d’amore. Rihanna e Asap Rocky sono stati paparazzi mano nella mano a Barbados, il paese di origine della regina del pop, dove i due starebbero trascorrendo le festività. Immagini che mettono il sigillo ufficiale sulla love story tra l’artista e lo storico collaboratore, un gossip che circolava sui giornali rosa ormai da parecchie settimane.

aleandrofagioli : Abbiamo trovato l’amore ?!?!? ?? #Rihanna -

La regina del pop è stata fotografata sull’isola caraibica mano nella mano insieme al nuovo fidanzato: una love story nell’aria da mesi, durante le feste sono usciti allo scoperto ...In un anno in cui tutto sembra andare male però, c’è anche chi è riuscito a trovare l’amore. Infatti tra le nuove coppie formate in questo 2020 ci sono Rihanna ed Asap Rocky. Sono anni che i due ...