Ricordate Olivia Cruz di Vite al limite? Pesava 264 chili | dopo l’incontro con il Dottor Nowzaradan è completamente cambiata

Leggi su virali.video

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilha cambiato la vita di molte persone con gravi problemi di obesità. Chi non conosce il medico che si occupa di chirurgia bariatrica più famoso al mondo? Insieme ai suoi pazienti, il, conosciuto anche comeNow, è il protagonista del noto docu reality “al” giunto ormai all’ottava edizione. In ogni puntata viene raccontata la storia di un paziente che intraprende il proprio percorso verso il dimagrimento, con l’aiuto dell’equipe del notoe di Houston. Vengono mostrate tutte le difficoltà e i sacrifici che i pazienti devono affrontare per raggiungere il loro obiettivo, ovvero perdere peso per poter condurre una vita normale. E’ il caso anche di, ...