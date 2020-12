Riapertura scuole, Miozzo (CTS): “Il 7 o l’11 gennaio poco cambia, l’importante è che si torni in classe” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, è intervenuto ad Omnibus, su La7, per parlare dell'attuale situazione sul fronte Covid-19 con le ricadute per il mondo della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino, è intervenuto ad Omnibus, su La7, per parlare dell'attuale situazione sul fronte Covid-19 con le ricadute per il mondo della scuola. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, non si potrà scendere sotto la soglia del 50% di lezioni in presenza Orizzonte Scuola Com'è andato il “Vaccine Day” in Unione europea

Con il V-Day del 27 dicembre, il vaccino Pfizer-BioNTech è arrivato in Unione europea, che ha iniziato le prime somministrazioni simboliche nei confronti di anziani e operatori socio-sanitari ...

Scuola, il 7 gennaio riapertura al 50% e con quali garanzie?

"E così, nonostante le rassicurazioni del Ministro Azzolina, il Governo fa un nuovo passo indietro; la ripresa della didattica in presenza, infatti, avverrà (forse) solo al 50% ...

