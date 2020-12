Riapertura scuole il 7 gennaio, pronto il piano in alcune regioni e città: lezioni dalle 8 e di sabato (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 7 gennaio gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado rientreranno a scuola per una quota pari al 50%. Questo è quanto previsto dall'ordinanza del ministero della Salute del 24 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 7gli studenti dellesecondarie di secondo grado rientreranno a scuola per una quota pari al 50%. Questo è quanto previsto dall'ordinanza del ministero della Salute del 24 dicembre. L'articolo .

raffaellapaita : Al lavoro in Commissione Trasporti per l’audizione della ministra De Micheli sullo stato del… - gabryandi : RT @raffaellapaita: Mancano 10 giorni alla riapertura delle #scuole e ripartire solo al 50% è una sconfitta, dopo 8 mesi, a causa del #tras… - antoniodballaro : La lettera dei docenti del liceo “Tasso” di Roma (me compreso) sulla riapertura delle scuole - Marlfix : @longagnani Non si tratta certo di propaganda ma del rischio concreto di contrarre il virus anche in forma severa (… - silvermelluso : RT @raffaellapaita: Mancano 10 giorni alla riapertura delle #scuole e ripartire solo al 50% è una sconfitta, dopo 8 mesi, a causa del #tras… -