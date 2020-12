Riapertura scuola, il M5S: “Occorre farlo in sicuezza, potenziare trasporti pubblici locali” (Di lunedì 28 dicembre 2020) ''Riaprire le scuole e farlo in sicurezza è una priorità. Per questo oggi abbiamo chiesto in audizione alla Ministra De Micheli a che punto è l'organizzazione e il potenziamento del trasporto pubblico locale''. Così le deputate e deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione trasporti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) ''Riaprire le scuole ein sicurezza è una priorità. Per questo oggi abbiamo chiesto in audizione alla Ministra De Micheli a che punto è l'organizzazione e il potenziamento del trasporto pubblico locale''. Così le deputate e deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione. L'articolo .

