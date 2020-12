Reparto di rianimazione chiuso a Sorrento, le parrocchie della città invitano la politica ad intervenire (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – L’Unità pastorale di Sorrento, che raccoglie tutte le parrocchie della città, esprime preoccupazione per le recenti notizie che riguardano la chiusura del Reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento. “Notizie – spiegano in una lettera aperta – che fanno il paio con le criticità della sanità locale, già rilevate nei presidi ospedalieri di Vico Equense, Castellammare di Stabia e Gragnano, che hanno portato ad un inaccettabile ridimensionamento delle prestazioni sanitarie, accompagnato da un’altrettanta inaccettabile e insufficiente – almeno per il momento – contromisura in termini politici a tutti i livelli”. “Anche la legittima ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – L’Unità pastorale di, che raccoglie tutte le, esprime preoccupazione per le recenti notizie che riguardano la chiusura deldidell’ospedale “Santa MariaMisericordia” di. “Notizie – spiegano in una lettera aperta – che fanno il paio con le criticitàsanità locale, già rilevate nei presidi ospedalieri di Vico Equense, Castellammare di Stabia e Gragnano, che hanno portato ad un inaccettabile ridimensionamento delle prestazioni sanitarie, accompagnato da un’altrettanta inaccettabile e insufficiente – almeno per il momento – contromisura in termini politici a tutti i livelli”. “Anche la legittima ...

positanonews : La preoccupazione dell’Unità pastorale di Sorrento per la chiusura del reparto di Rianimazione: “Necessità di solle… - FlyRadioTV : Il 27 Dicembre 2020 è stato il Vax Day in tutta Europa, a Cosenza presso l’Ospedale Civile dell’Annunziata, Barbar… - theciosaz : @LucaPanofsky Ah allora NON hai fatto i richiami! Negazionista! Non ti fidi del reparto rianimazione? Ti sia negato un letto - Ariannatuttapan : Le zorpine sono in reparto rianimazione ora #gfvip - niccobiancalani : @Kataklinsmann @FrancescaCphoto Lo dici te !! Se su 40 ne dai 32 alla rianimazione sei un cretino....devi darne 1 reparto -