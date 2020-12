Renzi pronto ad aprire la crisi "No accordo? Faranno senza di noi" (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Quando parlo di qualche settimana dico che non puo' tirare troppo sulle lunghe, se c'e' l'accordo" sul Recovery "bene, si va avanti, se non c'e' l'accordo e' evidente che Faranno senza di noi e le ministre si dimetteranno. Non siamo alla ricerca di poltrone ma di idee". Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Quando parlo di qualche settimana dico che non puo' tirare troppo sulle lunghe, se c'e' l'" sul Recovery "bene, si va avanti, se non c'e' l'e' evidente chedi noi e le ministre si dimetteranno. Non siamo alla ricerca di poltrone ma di idee". Lo dice il leader di Iv Matteo... Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : Recovery fund, si riapre il duello nel governo: Conte attende i partiti sugli aiuti europei, Renzi pronto ad alzare… - Azione_it : 'Azione sta crescendo, ha 400 gruppi e ventimila iscritti. Il polo della serietà e del pragmatismo, determinante pe… - RattiEnrico : RT @Affaritaliani: Renzi pronto ad aprire la crisi 'No accordo? Faranno senza di noi' - summorum01 : #Renzi Se il piano CIAO non andrà in porto è pronto il piano B. CIAONE a Conte e alla maggioranza. - Rosyfree74 : RT @GianniCuperIoPD: Renzi propone al governo il piano CIAO. Per il prossimo rilancio è pronto il piano CIAONE. -