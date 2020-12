Renzi: “Il piano di Conte non ha anima. Italia Viva è pronta a lasciare il governo” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cinque Stelle nel mirino dell’ex segretario Pd. “Questo piano è impregnato di cinquestellismo giustizialista nel momento in cui si parla della prescrizione. Se non c’è l’accordo, è evidente che faranno senza di noi, e le ministre di Iv ritireranno il loro incarico e si dimetteranno”. Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cinque Stelle nel mirino dell’ex segretario Pd. “Questoè impregnato di cinquestellismo giustizialista nel momento in cui si parla della prescrizione. Se non c’è l’accordo, è evidente che faranno senza di noi, e le ministre di Iv ritireranno il loro incarico e si dimetteranno”.

