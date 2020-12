Renzi, altro ultimatum: 'Sul Recovery Plan accordo con noi o i nostri ministri si dimetteranno' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un ultimatum, l'ennesimo: se non c'è accordo il governo farà senza di noi. Ossia la crisi di governo sperando in qualche mossa del cavallo. Il Recovery Plan messo a punto dal governo Conte è un piano "... Leggi su globalist (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un, l'ennesimo: se non c'èil governo farà senza di noi. Ossia la crisi di governo sperando in qualche mossa del cavallo. Ilmesso a punto dal governo Conte è un piano "...

Linkiesta : La verifica in due tempi finisce con un passo indietro di #Conte. Dopo che il gioco è stato scoperto e demolito da… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Altro panico creato intorno a… - NicolaPorro : ?? Piano scuola in alto mare, solo @LaVeritaWeb non è in ginocchio da #Arcuri, la libertà vale più di una multa. Que… - danieledv79 : @Masino_ @deMerteuil1 @GiorgioBassi9 @Nozucchero @Tiziana99296006 @AlvisiConci @mesoada @JaponicaIrai @BimbiMeb… - razorblack66 : RT @DiDimiero: Mentre la maggioranza si affanna per approvare la manovra di bilancio, Matteo Renzi ha lanciato un altro penultimatum sul R… -