Regé-Jean Page | chi è il bel duca di Hastings di «Bridgerton»

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Quello di attore, per Regé-Jean Page, avrebbe dovuto essere un hobby. «Mi ha permesso di comprarmi un Game Boy, quand’ero bambino», ha spiegato l’attore ad In Style, raccontando come la passione di un momento si sia trasformata in un lavoro. Quel ragazzino rumoroso, appassionato di musica, nato ad Harare, in Zimbabwe, e migrato quattordicenne in Inghilterra, ha capito che la recitazione sarebbe stata parte integrante di sé. E, ben prima che il pubblico femminile potesse farne il principe azzurro, perdere la testa per il duca di Hastings, Bridgerton e la metamorfosi di un cuore solitario, ha deciso di provarci.