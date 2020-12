Regali italiani, tutela P.Iva e attacchi: Fratelli d’Italia contro Governo e Regione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Adusa ai simboli, la comunicazione politica di Fratelli d’Italia è storicamente strutturata sulle ‘azioni simboliche’. Certamente indovinata quella che, nelle ore del Cenone, ha portato i maggiori esponenti istituzionali del partito a regalare alle persone in piazza dei prodotti preventivamente acquistati nei negozi italiani di vicinato. Si legge nella nota: “Curiosità e apprezzamento dei cittadini intorno al gazebo di Fratelli d’Italia in corso Umberto I a Cava de’ Tirreni, dove volontari e dirigenti di Partito hanno impacchettato gli acquisti italiani in sostegno alle attività di vicinato. Protagonisti i prodotti fatti in Italia. Comprati e impacchettati con l’inedita carta da regalo che riporta il logo dell’iniziativa. Il Partito di Giorgia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Adusa ai simboli, la comunicazione politica diè storicamente strutturata sulle ‘azioni simboliche’. Certamente indovinata quella che, nelle ore del Cenone, ha portato i maggiori esponenti istituzionali del partito a regalare alle persone in piazza dei prodotti preventivamente acquistati nei negozidi vicinato. Si legge nella nota: “Curiosità e apprezzamento dei cittadini intorno al gazebo diin corso Umberto I a Cava de’ Tirreni, dove volontari e dirigenti di Partito hanno impacchettato gli acquistiin sostegno alle attività di vicinato. Protagonisti i prodotti fatti in Italia. Comprati e impacchettati con l’inedita carta da regalo che riporta il logo dell’iniziativa. Il Partito di Giorgia ...

Coopitalia : RT @RapportoCoop: Cosa ci manca di più in questi giorni di #Natale? Ce lo raccontano gli italiani nelle nostre indagini di dicembre ?? ?? h… - Coopitalia : RT @RapportoCoop: Quanto abbiamo speso per i regali di #Natale ? Ce lo raccontano gli italiani nelle nostre indagini di dicembre ?? ?? http… - fanciutwitta : RT @RapportoCoop: Cosa ci manca di più in questi giorni di #Natale? Ce lo raccontano gli italiani nelle nostre indagini di dicembre ?? ?? h… - fanciutwitta : RT @RapportoCoop: Quanto abbiamo speso per i regali di #Natale ? Ce lo raccontano gli italiani nelle nostre indagini di dicembre ?? ?? http… - RapportoCoop : Quanto abbiamo speso per i regali di #Natale ? Ce lo raccontano gli italiani nelle nostre indagini di dicembre ??… -