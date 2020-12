Recovery | Renzi | siamo a un bivio | se spendi male debito ti strangola

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Sul corretto utilizzo dei fondi europei, in particolare quelli delfund "ad un, seilti". Quindi il confronto che chiede Italia viva "non è chiacchiericcio", perché "ci giochiamo l'osso del collo". Lo ha affermato Matteo, nel corso di una conferenza stampa al Senato.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Il Recovery plan predisposto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "non può nascere e morire nei ministeri, è un collage raffazzonato senza anima e senza ambizione" ...Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa al Senato per illustrare i progetti del partito per il Recovery plan. Per l’ex presidente del Consiglio, "ora ...