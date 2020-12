Recovery, Renzi: "Se non c'è accordo faranno senza di noi" (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Quando parlo di qualche settimana dico che non può tirare troppo sulle lunghe, se c'è l'accordo" sul Recovery "bene, si va avanti, se non c'è l'accordo è evidente che faranno senza di noi e le ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Quando parlo di qualche settimana dico che non può tirare troppo sulle lunghe, se c'è l'" sul"bene, si va avanti, se non c'è l'è evidente chedi noi e le ...

Il Recovery plan predisposto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte "non può nascere e morire nei ministeri, è un collage raffazzonato senza anima e senza ambizione". Lo ha affermato Matteo ...

Renzi non molla. Anzi, rilancia. Il leader di Italia Viva non solo ribadisce i tre punti principali su cui chiede una decisa inversione di rotta a Giuseppe Conte (Governance del Recovery Fund, Mes e..

