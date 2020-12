Recovery plan, Renzi a Conte: “Senza accordo Italia Viva lascia” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se c'è l'accordo" sul Recovery "bene, si va avanti, se non c'è l'accordo faranno Senza di noi e le ministre si dimetteranno. Non siamo alla ricerca di poltrone ma di idee". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se c'è l'" sul"bene, si va avanti, se non c'è l'farannodi noi e le ministre si dimetteranno. Non siamo alla ricerca di poltrone ma di idee". L'articolo .

Italia Viva porterà il proprio contributo al Piano di ripresa e resilienza al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Una scelta precisa, quella di Matteo Renzi, che descrive bene lo stato di tensi ...

Renzi dice "ciao" a Conte: così il governo ha vita breve

«Si tratta di una questione da risolvere in qualche settimana. Se c’è l’accordo si va avanti bene, se non c’è l’accordo le ministre si dimetteranno e ritireranno il loro incarico. Noi non siamo in cer ...

