Recovery plan, l'attacco di Renzi: «Il piano di Conte è un collage raffazzonato e senz'anima: o cambia o Iv lascia il governo» – Il video

Un «mappazzone», direbbe Bruno Barbieri a MasterChef. Che nella versione politica di Matteo Renzi diventa oggi un «collage raffazzonato e senz'anima». Così il leader e fondatore di Italia Viva definisce il piano del premier Giuseppe Conte per il Recovery Fund. «Pensiamo che il piano predisposto dal presidente del Consiglio manchi di ambizione, sia senz'anima, si vede che non c'è un'unica mano che scrive», dice Renzi in conferenza stampa oggi al Senato. «Il piano è un collage talvolta raffazzonato di pezzi di diversi ministeri. Si vede la mano burocratica di chi mette insieme i pezzi». Un vero e proprio attacco, l'ennesimo. Mentre il Pd, dal canto suo, ribadisce ...

Matteo Renzi ai ferri corti con Giuseppe Conte: il leader di Italia Viva non scende a patti sul Recovery Plan.

