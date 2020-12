Recovery Plan, il progetto alternativo di Renzi? Si chiama Ciao: “La parola più famosa. Sta per cultura, infrastrutture, ambiente e opportunità” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Ciao, la parola più famosa al mondo in italiano “. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha definito la proposta alternativa per il Recovery Plan presentata durante una conferenza stampa convocata in Senato. Un acronimo che sta per cultura, infrastrutture, ambiente e opportunità. Secondo Renzi, quello del governo “è un piano senz’anima. Noi presenteremo una controproposta al ministro Gualtieri. E partiamo da 4 voci: cultura, infrastrutture, ambiente, opportunità. Il filo rosso che le lega è la parola lavoro” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) “, lapiùal mondo in italiano “. Così il leader di Italia Viva, Matteo, ha definito la proposta alternativa per ilpresentata durante una conferenza stampa convocata in Senato. Un acronimo che sta per. Secondo, quello del governo “è un piano senz’anima. Noi presenteremo una controproposta al ministro Gualtieri. E partiamo da 4 voci:. Il filo rosso che le lega è lalavoro” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ROMA (ITALPRESS) - "Mi piacerebbe che sui punti sui quali ci viene detto di no, ci venga spiegato il perchè. Perchè i servizi segreti debbano non vedere ...

Corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio: la finanziaria deve essere approvata entro il 31 dicembre ...

