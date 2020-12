Recovery Plan, il piano ‘Ciao’ di Renzi scatena l’ironia del web: tra risposte a suon di acronimi e post scaramantici (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cultura-Infrastrutture-Ambiente-Opportunità che formano l’acronimo ‘Ciao‘. Con questo nome il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha presentato il suo Recovery Plan alternativo con il quale vorrebbe sostituire quello del governo Conte, definito “senz’anima”. Ma la trovata comunicativa non è passata inosservata e ha provocato diversi commenti ironici sul web. Da chi gioca con gli acronimi a chi, invece, ricorda al senatore di Rignano sull’Arno che Ciao, che era anche il simbolo dei Mondiali di Italia 90, non portò molto bene alla nostra Nazionale. Dopo i commenti e le prese in giro comparsi sotto la diretta Facebook di Renzi, tra i primi a lasciarsi andare a una battuta c’è Alessandro Robecchi: “Naturalmente Cultura-Infrastrutture-Ambiente-Opportunità sono 4 parole a caso per fare l’acronimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cultura-Infrastrutture-Ambiente-Opportunità che formano l’acronimo ‘Ciao‘. Con questo nome il leader di Italia Viva, Matteo, ha presentato il suoalternativo con il quale vorrebbe sostituire quello del governo Conte, definito “senz’anima”. Ma la trovata comunicativa non è passata inosservata e ha provocato diversi commenti ironici sul web. Da chi gioca con glia chi, invece, ricorda al senatore di Rignano sull’Arno che Ciao, che era anche il simbolo dei Mondiali di Italia 90, non portò molto bene alla nostra Nazionale. Dopo i commenti e le prese in giro comparsi sotto la diretta Facebook di, tra i primi a lasciarsi andare a una battuta c’è Alessandro Robecchi: “Naturalmente Cultura-Infrastrutture-Ambiente-Opportunità sono 4 parole a caso per fare l’acronimo ...

petergomezblog : Renzi presenta il suo recovery plan, è una trappola per Conte? - fattoquotidiano : Recovery plan, il piano di Toti per la Liguria? Alla “rivoluzione verde” destinato solo un miliardo, a edilizia e i… - lucianonobili : Proprio per questo i 3 miliardi previsti - nella bozza di Recovery Plan di Conte - per il #turismo sono un investi… - infoitinterno : Recovery Plan, il progetto alternativo di Renzi? Si chiama Ciao: “La parola più famosa - Briscola19 : Cioè il recovery plan in effetti è la divisione dei soldi europei....tra i partiti ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery plan, 15 miliardi in più di fondi aggiuntivi. Su 196, sono 121 le risorse “nuove”… Il Fatto Quotidiano Recovery: Decaro (Anci), la ripresa è sempre partita dalle città

Roma, 28 dic 19:26 - (Agenzia Nova) - "Sul Recovery plan abbiamo fatto all’esecutivo una proposta unitaria, si chiama 'Città Italia'. Sono dieci temi, che sono stati poi introdotti nelle linee guida ...

L’ombra della crisi a gennaio, Conte respinge gli attacchi di Renzi: «Come la spiegherebbe agli italiani?»

La difficile mediazione del segretario del Pd Zingaretti. Bettini pressa il premier per il rimpasto. Ma Palazzo Chigi «non si fida» del leader di Italia viva ...

Roma, 28 dic 19:26 - (Agenzia Nova) - "Sul Recovery plan abbiamo fatto all’esecutivo una proposta unitaria, si chiama 'Città Italia'. Sono dieci temi, che sono stati poi introdotti nelle linee guida ...La difficile mediazione del segretario del Pd Zingaretti. Bettini pressa il premier per il rimpasto. Ma Palazzo Chigi «non si fida» del leader di Italia viva ...