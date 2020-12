Recovery fund, si riapre il duello nel governo: Conte attende i partiti sugli aiuti europei, Renzi pronto ad alzare la posta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giorno in cui Matteo Renzi scoprirà le carte sul Recovery Plan, la vera partita politica che si cela dietro alla crisi di governo minacciata da settimane, è arrivato: il leader di Italia Viva ha convocato alle 18 una conferenza stampa in Senato per annunciare il suo pacchetto di misure. E lo stesso faranno in giornata gli altri partiti di maggioranza, come chiesto prima di Natale dal presidente del Consiglio. Ma le premesse alla resa dei conti di Renzi suonano già come un “prendere o lasciare” indigeribile in partenza per Conte. Lo staff di Iv non ha rilasciato alcuna smentita sui retroscena comparsi domenica sul Corriere della Sera, secondo cui Renzi avrebbe già deciso di far cadere l’esecutivo, a prescindere da come andrà il confronto sulle risorse europee. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giorno in cui Matteoscoprirà le carte sulPlan, la vera partita politica che si cela dietro alla crisi diminacciata da settimane, è arrivato: il leader di Italia Viva ha convocato alle 18 una conferenza stampa in Senato per annunciare il suo pacchetto di misure. E lo stesso faranno in giornata gli altridi maggioranza, come chiesto prima di Natale dal presidente del Consiglio. Ma le premesse alla resa dei conti disuonano già come un “prendere o lasciare” indigeribile in partenza per. Lo staff di Iv non ha rilasciato alcuna smentita sui retroscena comparsi domenica sul Corriere della Sera, secondo cuiavrebbe già deciso di far cadere l’esecutivo, a prescindere da come andrà il confronto sulle risorse europee. E ...

borghi_claudio : Altro che recovery fund, non abbiamo mai discusso nemmeno le condizioni del sure. La mia intervista oggi su… - meb : Ho fatto una chiacchierata con “Il Foglio” su come spendere i soldi del recovery fund, sulle possibili elezioni e a… - mirellaliuzzi : Staccare la spina oggi al Governo significa andare ad elezioni, con una pandemia in corso e con fondi europei da ge… - fdondi1 : RT @GianfrancoFeeni: “Ho speso gran parte del recovery Fund in Alitalia, prepensionamenti e bonus monopattino, il resto l’ho sperperato” - _alvysinger : RT @GianfrancoFeeni: “Ho speso gran parte del recovery Fund in Alitalia, prepensionamenti e bonus monopattino, il resto l’ho sperperato” -