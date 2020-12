Recovery Fund, Busia: “Anac garante della trasparenza” (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Non saremo nella cabina di regia perché siamo un’Autorità indipendente. Il nostro ruolo, legato anche al fatto che ci siano dei contratti pubblici, sarà certamente quello di cercare di garantire maggiore trasparenza possibile e vigilare sui contratti secondo quelli che sono i nostri compiti istituzionali”. Così Giuseppe Busia, Presidente dell’Anac, in un’intervista rilasciata a Eurispes, chiarisce il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui fondi in arrivo dall’Europa con il Recovery Fund. “Vogliamo e vorremmo – ha proseguito – che questi fondi siano messi in trasparenza attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici. Faremo vigilanza collaborativa, soprattutto laddove le spese sono maggiori – per legge lo facciamo già per grandi interventi pubblici ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Non saremo nella cabina di regia perché siamo un’Autorità indipendente. Il nostro ruolo, legato anche al fatto che ci siano dei contratti pubblici, sarà certamente quello di cercare di garantire maggiorepossibile e vigilare sui contratti secondo quelli che sono i nostri compiti istituzionali”. Così Giuseppe, Presidente dell’, in un’intervista rilasciata a Eurispes, chiarisce il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui fondi in arrivo dall’Europa con il. “Vogliamo e vorremmo – ha proseguito – che questi fondi siano messi inattraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici. Faremo vigilanza collaborativa, soprattutto laddove le spese sono maggiori – per legge lo facciamo già per grandi interventi pubblici ...

