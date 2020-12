Real Madrid, i numeri del flop di Hazard: 7.8 milioni di euro per ogni gol o assist (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra le operazioni di mercato degli ultimi anni che si sono rivelate meno di successo non può assolutamente mancare Eden Hazard al Real Madrid. L’attaccante belga non ha infatti reso come sperato e si è rivelato un vero e proprio flop. A supportare questa tesi ci ha pensato AS che, citando uno studio di apuestasonline.net, ha spiegato in numeri il pessimo rendimento dell’ex giocatore del Chelsea. Nonostante lo stipendio di 600.000 euro a settimana che percepisce, Hazard ha infatti messo a segno appena due reti in stagione. In proporzione, perciò, ogni gol o assist in campionato è costato ai blancos la bellezza di 7.8 milioni di euro. Al contrario, questo studio ha rivelato che tra i migliori affari ci ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra le operazioni di mercato degli ultimi anni che si sono rivelate meno di successo non può assolutamente mancare Edenal. L’attaccante belga non ha infatti reso come sperato e si è rivelato un vero e proprio. A supportare questa tesi ci ha pensato AS che, citando uno studio di apuestasonline.net, ha spiegato inil pessimo rendimento dell’ex giocatore del Chelsea. Nonostante lo stipendio di 600.000a settimana che percepisce,ha infatti messo a segno appena due reti in stagione. In proporzione, perciò,gol oin campionato è costato ai blancos la bellezza di 7.8di. Al contrario, questo studio ha rivelato che tra i migliori affari ci ...

