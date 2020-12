Rassegna stampa di lunedì 28 dicembre: “V-day” tra speranza e polemica (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCronaca, attualità, politica, sport e cultura. Tutto sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 28 dicembre 2020. Sfoglia la Rassegna stampa a cura di Anteprima24.it. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCronaca, attualità, politica, sport e cultura. Tutto sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi,282020. Sfoglia laa cura di Anteprima24.it. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

renatobrunetta : Arrivato da poco in ufficio. Ultimi minuti di rassegna stampa e di corsa in Aula per una giornata dedicata tutta al… - radio3mondo : Alle 06.50 comincia la nostra #rassegna della stampa estera: il giro del #mondo in 20 minuti con @GiuliaDeLuca82… - SPress24 : La rassegna Stampa di #sportpress24 di oggi lunedì 28 dicembre 2020 - SPress24 : La rassegna Stampa di #sportpress24 di oggi lunedì 28 dicembre 2020 - SPress24 : La rassegna Stampa di #sportpress24 di oggi lunedì 28 dicembre 2020 -