Ragazzo di 39 anni muore di Covid, quello che scoprono sulla sua salma è agghiacciante (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo oltre un mese e mezzo in una cella frigorifera la salma di Oronzo Castelluzzo è stata riconsegnata ai familiari e spuntano i primi indagati per la morte dell’ambulante di 39 anni stroncato per alcune complicanze dopo aver contratto il Covid-19 agli inizi di ottobre. Nelle scorse ore il medico legale Roberto Vaglio ha effettuato un esame autoptico esterno sulla salma rilevando tracce di una polmonite bilaterale senza specificare la presenza del virus. Nonostante il tempo trascorso non si è ritenuto necessario effettuare l’autopsia per sospetta morte da Covid che avrebbe previsto il trasferimento della salma in strutture fuori provincia specializzate in questi tipi di accertamenti che necessitano di spazi e macchinari altamente sofisticati. (Continua..) ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo oltre un mese e mezzo in una cella frigorifera ladi Oronzo Castelluzzo è stata riconsegnata ai familiari e spuntano i primi indagati per la morte dell’ambulante di 39stroncato per alcune complicanze dopo aver contratto il-19 agli inizi di ottobre. Nelle scorse ore il medico legale Roberto Vaglio ha effettuato un esame autoptico esternorilevando tracce di una polmonite bilaterale senza specificare la presenza del virus. Nonostante il tempo trascorso non si è ritenuto necessario effettuare l’autopsia per sospetta morte dache avrebbe previsto il trasferimento dellain strutture fuori provincia specializzate in questi tipi di accertamenti che necessitano di spazi e macchinari altamente sofisticati. (Continua..) ...

NicolaPorro : Questo ragazzo di vent'anni mi scrive raccontandomi ciò che prova nei confronti del ?????????????? ??????????????????????. Vi consigl… - fanpage : Questi sono i veri miracoli del Natale - zaynholdme : RT @theraccoonmorri: Quanto vorrei essere la mia compagna di uni che non ha mai avuto un ragazzo in 24 anni ma è andata ad un mercatino di… - IWantToHugHoran : RT @theraccoonmorri: Quanto vorrei essere la mia compagna di uni che non ha mai avuto un ragazzo in 24 anni ma è andata ad un mercatino di… - davideolago : Non finirò mai di emozionarmi guardando Lion - La strada verso casa . Il ritorno del ragazzo nella sua terra, nel s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo anni Tragedia a Rosolini, muore un ragazzo di 22 anni CorriereElorino Michele De Min: «Quel gol con la Juve e l’applauso di Agnelli»

L’attaccante di Cavarzano racconta la sua carriera, dal Montebelluna a Torino, quando siglò il pareggio a Lucerna il 12 agosto del 1990 ...

'Nudes', il revenge porn non è un gioco da ragazzi

La regista Laura Luchetti anticipa a Repubblica i contenuto della serie che sarà disponibile su RaiPlay in primavera. I giovani, la diffusione di video ...

L’attaccante di Cavarzano racconta la sua carriera, dal Montebelluna a Torino, quando siglò il pareggio a Lucerna il 12 agosto del 1990 ...La regista Laura Luchetti anticipa a Repubblica i contenuto della serie che sarà disponibile su RaiPlay in primavera. I giovani, la diffusione di video ...