Ragazza di 17 anni vuole togliersi la vita: il lancio nel vuoto del poliziotto (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giorno di Santo Stefano una Ragazza di 17 anni se lo ricorderà per sempre. E anche la Polizia di Livorno. Ecco il perché. la squadra di salvataggio (foto questura livorno)Una giornata da incorniciare, altro che bollino rosso. Una Ragazza di 17 anni dovrà circolettare il 26 dicembre come il giorno più importante della sua vita, con un colore acceso, il più bello dei colori. Perché la vita la stava abbandonando, quella Ragazza, ma non aveva fatto i conti con il coraggio di una squadra Volante di Livorno che invece è nata per salvarle, le vite. E’ il giorno di Santo Stefano, una 17enne è sola in casa. I vicini si accorgono che è pericolosamente seduta sulla ringhiera del balcone, al quinto piano: le gambe si muovono disorientate, non è ancora dato a ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giorno di Santo Stefano unadi 17se lo ricorderà per sempre. E anche la Polizia di Livorno. Ecco il perché. la squadra di salvataggio (foto questura livorno)Una giornata da incorniciare, altro che bollino rosso. Unadi 17dovrà circolettare il 26 dicembre come il giorno più importante della sua, con un colore acceso, il più bello dei colori. Perché lala stava abbandonando, quella, ma non aveva fatto i conti con il coraggio di una squadra Volante di Livorno che invece è nata per salvarle, le vite. E’ il giorno di Santo Stefano, una 17enne è sola in casa. I vicini si accorgono che è pericolosamente seduta sulla ringhiera del balcone, al quinto piano: le gambe si muovono disorientate, non è ancora dato a ...

Bart__Alex : Africano spacca bottiglia in testa a ragazza: Milano fuori controllo Anche di questo si deve ringraziare il gover… - riverzharkov : oh no i hope i don’t fall *ragazza di 18 anni massimo su tiktok nella fyp* - betheone_xx : RT @choigatti: uno Youtuber russo per soldi ha chiuso in balcone la ragazza incinta con indosso solo l’intimo per 15 min e quando è andato… - m_oonbaby : @eppiripi Preferisco una Giulia Salemi con la sua leggerezza ma che sa essere seria quando deve, che una Eli Greg c… -