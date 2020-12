"Questo governo ha governato malissimo". Calenda a Stasera Italia mette la pietra tombale sul premier Conte / Guarda (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Questo governo ha governato malissimo: oggi siamo il Paese che ha più mortalità e più danni economici" . L'accusa è precisa e senza possibilità di poter rimediare. Questo il pensiero sull'operato del governo Conte dell'ex ministro Carlo Calenda, ora leader di Azione, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia in onda su Retequattro. "Un governo che non è che non ha anima, non ha niente", calca duro ancora Calenda. "Ha governato male per tante ragioni. Si sono messi insieme solo per non perdere le elezioni, ma anche perché non stanno neanche tentando di vincerle. Inoltre la compagine ministeriale non ha alcuna esperienza amministrativa e oggi il problema ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) "ha: oggi siamo il Paese che ha più mortalità e più danni economici" . L'accusa è precisa e senza possibilità di poter rimediare.il pensiero sull'operato deldell'ex ministro Carlo, ora leader di Azione, ospite di Veronica Gentili ain onda su Retequattro. "Unche non è che non ha anima, non ha niente", calca duro ancora. "Hamale per tante ragioni. Si sono messi insieme solo per non perdere le elezioni, ma anche perché non stanno neanche tentando di vincerle. Inoltre la compagine ministeriale non ha alcuna esperienza amministrativa e oggi il problema ...

