“Quello delle Suonerie” torna per Capodanno, Wlady Tallini su Radio Jukebox (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ricordate “Quello delle Suonerie”? torna a Capodanno su Radio Jukebox con un programma tutto suo per accompagnare gli italiani al nuovo anno. Wladimiro TalliniIn molti ricordano Wladimiro Tallini come “Quello delle Suonerie“, ma in realtà ha una carriera importante alle spalle tra Radio e televisione. In un anno particolare come il 2020 tutto sarà maggiormente sentito con la possibilità di intervenire in diretta e farsi gli auguri, magari dedicando una canzone. Con le restrizioni dettate dal nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte saremo obbligati in casa, con la televisione che offrirà la possibilità di passare una serata meno pesante e in grado di ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ricordate “”?sucon un programma tutto suo per accompagnare gli italiani al nuovo anno. WladimiroIn molti ricordano Wladimirocome ““, ma in realtà ha una carriera importante alle spalle trae televisione. In un anno particolare come il 2020 tutto sarà maggiormente sentito con la possibilità di intervenire in diretta e farsi gli auguri, magari dedicando una canzone. Con le restrizioni dettate dal nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte saremo obbligati in casa, con la televisione che offrirà la possibilità di passare una serata meno pesante e in grado di ...

juventusfc : Un anno da rivivere insieme. Quello delle #JuventusWomen ?? - Internazionale : Il primo ministro britannico Boris Johnson canta vittoria, ma l’accordo raggiunto non affronta i nodi sul principal… - Agenzia_Ansa : La #Francia piange l'attore #ClaudeBrasseur, scomparso all'età di 84 anni. In oltre 60 anni di carriera ha recitato… - Benjo36888305 : @Adnkronos @GiuseppeConteIT Il poveraccio spaccia delle bozze per piano definitivo ed é convinto che ci siamo scord… - LaSere81 : @infotommizorzi Capisco anche quello che vuole dire,ma il problema non è Tommaso è il suo e delle sue insicurezze,p… -

Ultime Notizie dalla rete : Quello delle Vax Day in tutta Europa, ma è polemica sul numero delle dosi ANSA Nuova Europa Xiaomi Mi 11 è ufficiale! Eccone caratteristiche tecniche, design e prezzo

Il colosso cinese ha presentato oggi in Cina il suo nuovo top di gamma. Molte novità e conferme ufficializzate da Xiaomi. Tutto quello che c'è da sapere su Xiaomi Mi 11 nell'articolo completo ...

Qualità delle acque di balneazione, in salute quelle del Cilento

L’Arpac ha effettuato i controlli sulla qualità delle acque di balneazione in cui è suddiviso il litorale campano. L’Agenzia regionale per la Protezione ambientale della Campania ha visitato più volt ...

Il colosso cinese ha presentato oggi in Cina il suo nuovo top di gamma. Molte novità e conferme ufficializzate da Xiaomi. Tutto quello che c'è da sapere su Xiaomi Mi 11 nell'articolo completo ...L’Arpac ha effettuato i controlli sulla qualità delle acque di balneazione in cui è suddiviso il litorale campano. L’Agenzia regionale per la Protezione ambientale della Campania ha visitato più volt ...