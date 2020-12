Quell'audio su Olivia Paladino che manda su tutte le furie Travaglio. Occhio a cosa si sente, la stoccata di Dagospia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dagospia qualche settimana pubblicò l'audio in cui una donna raccontava che una sua amica aveva visto la compagna del premier Conte, Olivia Paladino, a cena all'enoteca Achilli, a pochi metri da Camera dei Deputati, Palazzo Chigi e da casa sua. La signora non aveva visto il premier, ma era sicura di aver riconosciuto l'auto di scorta parcheggiata davanti, tanto da aver chiesto ai gestori. Solo l'intervento di alcune guardie del corpo la avevano fatta desistere. Tutto avveniva a pochi giorni da quando Conte aveva proibito, col DPCM, di andare nei ristoranti dopo le 18. Pochi giorni prima, davanti alle domande delle ''Iene'', Olivia Paladino era stata aiutata ancora una volta dai body-guard del Presidente Conte, che hanno fatto in modo di occultare la borsa della palestra per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020)qualche settimana pubblicò l'in cui una donna raccontava che una sua amica aveva visto la compagna del premier Conte,, a cena all'enoteca Achilli, a pochi metri da Camera dei Deputati, Palazzo Chigi e da casa sua. La signora non aveva visto il premier, ma era sicura di aver riconosciuto l'auto di scorta parcheggiata davanti, tanto da aver chiesto ai gestori. Solo l'intervento di alcune guardie del corpo la avevano fatta desistere. Tutto avveniva a pochi giorni da quando Conte aveva proibito, col DPCM, di andare nei ristoranti dopo le 18. Pochi giorni prima, davanti alle domande delle ''Iene'',era stata aiutata ancora una volta dai body-guard del Presidente Conte, che hanno fatto in modo di occultare la borsa della palestra per ...

