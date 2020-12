Quattro persone finiscono in ospedale dopo il vaccino (Di lunedì 28 dicembre 2020) Otto dipendenti di una casa di riposo di Stralsund, in Germania, hanno ricevuto per errore cinque dosi di vaccino contro il coronavirus Pfizer-BioNTech. A renderlo noto il quotidiano tedesco Spiegel spiegando che l'incidente è avvenuto ieri, nel corso della giornata che in tutta Europa è stata dedicata alle prime vaccinazioni di operatori sanitari e ospiti delle strutture assistenziali per anziani. Stando a quanto reso noto da Stefan Kerth, amministratore del distretto di Vorpommern-Rügen, Quattro degli otto dipendenti della casa di cura sono stati ricoverati in ospedale a scopo precauzionale dopo aver mostrato dei sintomi simil-influenzali assolutamente non gravi. Le loro condizioni, tuttavia, non destano al momento nessuna preoccupazione e sono attentamente monitorati dai medici. Stando a quanto reso ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 dicembre 2020) Otto dipendenti di una casa di riposo di Stralsund, in Germania, hanno ricevuto per errore cinque dosi dicontro il coronavirus Pfizer-BioNTech. A renderlo noto il quotidiano tedesco Spiegel spiegando che l'incidente è avvenuto ieri, nel corso della giornata che in tutta Europa è stata dedicata alle prime vaccinazioni di operatori sanitari e ospiti delle strutture assistenziali per anziani. Stando a quanto reso noto da Stefan Kerth, amministratore del distretto di Vorpommern-Rügen,degli otto dipendenti della casa di cura sono stati ricoverati ina scopo precauzionaleaver mostrato dei sintomi simil-influenzali assolutamente non gravi. Le loro condizioni, tuttavia, non destano al momento nessuna preoccupazione e sono attentamente monitorati dai medici. Stando a quanto reso ...

