Quasi 90 mila casi di Covid-19 tra gli operatori sanitari da inizio pandemia: ecco i dati dell’Iss (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono Quasi 90 mila i casi di Coronavirus registrati tra gli operatori sanitari in Italia dall’inizio della pandemia. Secondo quanto rilevano gli ultimi dati della Sorveglianza integrata Covid-19 a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), aggiornati al 27 dicembre, su 2.019.660 casi di contagio da Sars-Cov-2 avvenuti in Italia, 89.879 hanno riguardato gli operatori sanitari, categoria della popolazione su cui sono iniziate, ieri, le prime vaccinazioni nel nostro Paese. Guardando agli ultimi 30 giorni, 413.381 sono stati i casi totali di positività diagnosticati nel nostro Paese, di cui 16.923 tra gli operatori sanitari. Curva ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono90di Coronavirus registrati tra gliin Italia dall’della. Secondo quanto rilevano gli ultimidella Sorveglianza integrata-19 a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), aggiornati al 27 dicembre, su 2.019.660di contagio da Sars-Cov-2 avvenuti in Italia, 89.879 hanno riguardato gli, categoria della popolazione su cui sono iniziate, ieri, le prime vaccinazioni nel nostro Paese. Guardando agli ultimi 30 giorni, 413.381 sono stati itotali di positività diagnosticati nel nostro Paese, di cui 16.923 tra gli. Curva ...

Analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio: tra Covid e crollo dei consumi chiusura definitiva per oltre 390mila imprese a fronte delle 85 mila nuove aperture. Tra i settori più colpiti tempo libero, ag ...

Sono 3500 le attività commerciali chiuse nel salernitano a causa della pandemia, 390.000 in Italia.

Un ecatombe quella che ha colpito il commercio, nel 2020 “sparite” quasi 400.000 imprese di queste 3500 nel salernitano di cui 700 circa nel solo capoluogo. I dati sono forniti dall’analisi dell’Uffic ...

