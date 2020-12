Pulgar e Kouame piacciono al Leeds: la Fiorentina attende la proposta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il calciomercato invernale della Fiorentina potrebbe accendersi notevolmente per via di un interessamento che il Leeds sembra aver palesato per due calciatori della rosa di Prandelli. La squadra di Bielsa, che si trova a metà classifica in Premier League, vuole aumentare il livello della propria rosa pescando in Serie A. Il club inglese guarda con attenzione in casa viola: piacciono i profili di Pulgar e Kouame. I calciatori non rientrano totalmente nei piani attuali di Prandelli e potrebbero partire. Soprattutto Kouame non è riuscito a trovare spazio, con Iachini in precedenza e ora con l’ex CT della Nazionale italiana. La Fiorentina ora aspetta l’offerta da parte degli inglesi. Fiorentina, per Pulgar e Kouame ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il calciomercato invernale dellapotrebbe accendersi notevolmente per via di un interessamento che ilsembra aver palesato per due calciatori della rosa di Prandelli. La squadra di Bielsa, che si trova a metà classifica in Premier League, vuole aumentare il livello della propria rosa pescando in Serie A. Il club inglese guarda con attenzione in casa viola:i profili di. I calciatori non rientrano totalmente nei piani attuali di Prandelli e potrebbero partire. Soprattuttonon è riuscito a trovare spazio, con Iachini in precedenza e ora con l’ex CT della Nazionale italiana. Laora aspetta l’offerta da parte degli inglesi., per...

beppeinterista : Primi 2 cambi viola..Pulgar/Valero e kouame/ Vlahovic..uomo in più x la viola e Cc x Cc e punta x una punta C'è chi… - JuveTweetBot : FIORENTINA SUBS: Lucas Martínez Quarta, Valentin Eysseric, Lorenzo Venuti, Jose Callejon, Antonio Barreca, Joseph… - FranciNiccheri : @PietroLazze Kouame non tiene una palla, per me può andare, ci vuole un attaccante dal goal certo. Anche Lirola e Pulgar possono andare. - Fiorentina_ole : @PietroLazze per me: VIA Cutrone, Kouamé e uno tra Pulgar/Duncan; DENTRO un 9 com un minimo d'esperienza, uno/du… - ta_funk : @Fiorentinanews Non solo Kouame via pure Duncan Pulgar Lirola Igor ma soprattutto via Pradé -

Ultime Notizie dalla rete : Pulgar Kouame Pulgar e Kouame, il Leeds chiama Firenze LA NAZIONE Leeds su Kouame-Pulgar. Piacciono a Bielsa. Fiorentina apre, ma attende proposte ufficiali

Il Leeds del loco Marcelo Bielsa ha messo gli occhi su Erick Pulgar e Kouame. La Fiorentina apre, ma attende offerte ufficiali ...

Il Leeds chiama la Fiorentina: Possibile un doppio affare con gli inglesi

Per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina, novità potrebbero arrivare presto dall’Inghilterra dove il Leeds sembra pronto a bussare alla porta dei viola per un doppio affare. Su La Naz ...

Il Leeds del loco Marcelo Bielsa ha messo gli occhi su Erick Pulgar e Kouame. La Fiorentina apre, ma attende offerte ufficiali ...Per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina, novità potrebbero arrivare presto dall’Inghilterra dove il Leeds sembra pronto a bussare alla porta dei viola per un doppio affare. Su La Naz ...