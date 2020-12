Psg | le rivelazioni di Luis Fernandez | “Ronaldinho? Primo anno top | poi quel poker di ragazze in albergo…”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 28 dicembre 2020)è uno dei volti più rinomati all'interno del Mondo Psg. Ha fatto la storia del club parigino, dapprima come giocatore alla fine degli anni '70, successivamente ha riportato il club francese tra le squadre migliori d'Europa da allenatore tra il 1994 e il 1996 e tra il 2000 e il 2003.L'ex centrocampista ha rilasciato un'ampia intervista a Le Parisien in occasione del cinquantesimo anniversario della squadra transalpina.ha ripercorso le splendide stagioni trascorse all'ombra della Torre Eiffel, ma ci ha anche tenuto a sottolineare come spera di poter tornare a Parigi in qualità di direttore della nuova accademia che la società sta costruendo.VIDEO Psg, Adani su Bobo Tv: “Pochettino per Tuchel? Sono certo di una cosa”La prima esperienza in panchina alla guida del Psg è stata perpiù ...