PSG, Allegri era la prima opzione per il dopo Tuchel: il retroscena (Di lunedì 28 dicembre 2020) Massimiliano Allegri era la prima opzione del PSG per sostituire Thomas Tuchel in caso di esonero. Il retroscena dalla Francia Massimiliano Allegri era la prima opzione del PSG per sostituire Thomas Tuchel in caso di esonero. Lo segnala il quotidiano francese Le Parisien. A far saltare l’operazione sarebbero state le richieste economiche dell’ex tecnico di Juventus e Milan, quantificate in 12 milioni netti l’anno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Massimilianoera ladel PSG per sostituire Thomasin caso di esonero. Ildalla Francia Massimilianoera ladel PSG per sostituire Thomasin caso di esonero. Lo segnala il quotidiano francese Le Parisien. A far saltare l’operazione sarebbero state le richieste economiche dell’ex tecnico di Juventus e Milan, quantificate in 12 milioni netti l’anno. Leggi su Calcionews24.com

